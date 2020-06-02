MS hastalığı "Benim MS Serüvenim" projesiyle gündeme taşındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği ve Merck Türkiye iş birliğiyle yürütülen "Benim MS Serüvenim" projesi kapsamında düzenlenen online etkinlikler ve canlı yayınlarla MS hastalığı gündeme taşındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MS hastalığı dünyada yaklaşık 3,5 milyon, Türkiye'de ise 75 bin kişiyi etkiliyor.

MS hastalarının zorlu yolculuğuna dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya MS Günü'nde Türkiye MS Derneği ve Merck Türkiye iş birliğinde yürütülen "Benim MS Serüvenim" projesiyle bir dizi online etkinlik gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi platforma taşınan etkinlikler, Türkiye MS Derneği'nin Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

- Ceylan Ertem konser verdi

Etkinlikte şarkıcı Ceylan Ertem konser verirken, aşçı Semen Öner de MS hastalarına uygun diyet ve yemek alternatiflerini paylaştı. Fitness eğitmeni Gizem Çerçioğlu'nun konunun uzmanlarıyla yaptığı söyleşide ise MS hastalarının günlük yaşamdaki hareketliliği ile sağlıklı yaşam için sporun önemi konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Melih Tütüncü, hastalığın teşhis aşamasından tedavideki güncel gelişmelere kadar en yeni bilgilerin bu etkinlikte paylaşıldığını aktardı.

Tütüncü, etkinliklerde "MS tedavisi için dünyada ve Türkiye'de tıbbın kullanımına sunulan yeni ürünlerle artık elimiz daha güçlü" mesajını verdiklerini, umutsuzluğa ve nedensiz karamsarlığa yer olmadığını vurguladıklarını ifade etti.

Yapılan araştırmalarda, D vitamini eksikliği, daha önce geçirilmiş viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve coğrafi etmenlerin hastalığa neden olduğu belirtilse de ispatlanmış net bir sonuç bulunmadığına işaret eden Tütüncü, ayrıca genetik yatkınlığı olan kişilerde bu teorilerin tümünün bir arada etkileşim gösterdiğini ve vücudun bağışıklık sisteminin de olumsuz yönde harekete geçtiğini belirtti.

MS'in genetik bir hastalık olmadığını ancak MS'li anne ve babanın çocuğunda hastalığın ortaya çıkma ihtimalinin biraz daha yüksek olabildiğini kaydeden Tütüncü, hastalığın belirtilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birçok belirtisi vardır ve hastadan hastaya çok büyük değişiklikler gösterebilir. Belirtiler etkilenen sinir sistemi bölgesine göre de değişir. MS hastalığında bir ya da birkaç belirti aynı anda görülebilir. Önemli olan bu belirtilerin 24 saatten uzun sürmesidir. Vücutta karıncalanma, uyuşma, halsizlik, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama, cinsel bozukluklar bu belirtiler arasında sayılabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde unutkanlık, yürüyememe, yutma zorlukları belirtileri de görülmektedir. Tanımlanan belirtilerin bir ya da bir kaçına birlikte rastlanabilir. Bu belirtiler alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder. Başlangıç dönemlerinde tam bir düzelme gösterirken, az sayıda hastada baştan itibaren düzelmeler görülmeden kötüleşme söz konusu olabilir."

- "MS'li bireyler çocuk sahibi olabilir"

Birçok hastalıkta olduğu gibi MS'te de doğru bilinen yanlışlar olduğuna dikkati çeken Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bu hastaların çocuk sahibi olamayacağına ilişkin bir kanı var. Bu tamamen yanlış. MS'li bireyler çocuk sahibi olabilirler. Belden sıvı alınmasının kısırlığa yol açtığı ya da felç bıraktığı iddiası var. Bu işlem sezaryende de kullanılan spinal anestezi ile aynı işlemdir. MS'in bulaşıcı olduğu iddiası da doğru değil. 'Güneşe çıkılmamalı' diye söyleniyor ancak bu da doğru değil. Tam tersi D vitamini alması gerekiyor. Burada güneş ile ısıyı ayırt etmek gerekiyor. Isı MS hastalarında bazen yalancı atakların tekrar hissedilmesine sebep olabiliyor. Hastaya güneşlenin ama süresine dikkat edin diyoruz. Bitkisel tedaviler ve alternatif tedaviler öneriliyor. Beslenmeyle MS'i yenemezsiniz. Çeşitli bitkilerin iyi geldiği iddiası doğru değildir. Herkes için geçerli olan Akdeniz mutfağı beslenme tarzını, tuzu az diyeti öneriyoruz. Çünkü tuz inflamasyonu tetikleyebiliyor. Fazla şekerli gıdalar tüketmeyeceksiniz, kilonuza dikkat edeceksiniz. Sigaradan uzak durulması gerekiyor. Sigara eğer hasta bir atak geçirecekse onu yüzde 50 oranında öne çekiyor. MS'te kullanılan tedavilerin etkisini azaltıyor ve kötü seyretmesine yol açabiliyor."

Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Uzm. Dr. Serkan Demir de MS'in kişiye özel bir hastalık olduğunu ve kişiye özel tedaviler gerektirdiğini aktardı.

Demir, MS'in geçmişe oranla bugün ileri tedavi yöntemleriyle etkileri azaltılabilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Bugün hastalığı yüzde 80-90 oranında kontrol altına alabiliyoruz. Özellikle 1990'lardan sonra MS tedavisinde modern yöntemler ve yeni tedaviler girdi. Artık her hasta için yapacak bir şey mutlaka var." ifadesini kullandı.