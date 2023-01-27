mRNA aşılarını 25 derecede saklayacak yöntem

Konu ile ilgili olarak Cell Discovery dergisinde yayımlanan araştırma yazısında, yeni yöntemin hassas sıcaklık kontrolü ve daha düşük kalıntı su içeriğinin kullanıldığı liyofilizasyon tekniğiyle hazırlanan mRNA aşılarının altı aydan daha uzun süre 25 santigrat derece saklanmasını sağladığı belirtildi.

Araştırmaya göre insan deneyinde liyofilize Omicron mRNA aşısının takviye doz olarak kullanılması bağışıklığı güçlendirerek Omicron varyantlarını nötralize ediyor. İki adet inaktif aşının ardından yapılan takviye doz sonrasında bağışıklık en az 253 kat artıyor. Bugüne kadar belirli bir soğuklukla saklanması gereken mRNA bazlı aşılar, bu özelliği nedeniyle birçok ülke ve bölgede kullanım zorluğu yaşıyordu. Yeni saklama yöntemiyle daha önce inaktif aşı olmuş kişiler ek doz olarak mRNA aşısı yaptırarak varyantlara karşı da dirençli hale gelecek.