MP3 dönüştürücü

Bilgisayarınızdaki videolarınızı mp3'e dönüştürmek artık bir kaç dakikada halledebileceğiniz bir durumdur. mp4 uzantılı videoların sesinden istifade etmek istiyorsanız pratik yöntemleri kullanarak VLC Player olarak çalıştırılabilmekte. Bilgisayarınızda bulunan videoları görüntü kısmından ziyade videodan sesi ayırmak istiyorsunuz ama videodan sesin nasıl ayrıldığını en pratik bir şekilde açıklayacağız. Bunu yapmak için kullanacağımız program ise VLC Player. Bilgisayarınızda VLC Player yok ise Google arama motorunu VLC indir yazılarak VLC media player indir tıklanarak bilgisayarınıza programı indirilmiş olursunuz. MP3 dönüştürülecek videonuzu VLC Player’ın içinde açılması gerekir. Buna geçmeden önce şimdi bahsedeceğimiz işlemi yapmak gerekir.

Masa üstüne yeni bir klasör açınız. Videonuzu açtığınız yeni klasörün içine atınız.

Daha sonra açılan pencereden görünüm kısmından dosya adı uzantıları seçeceği bulunmaka o kısmı tıkladığınız anda MP4 yazısını kaldırıp aktif edebilirsiniz.

Videoyu ses dosyasına nasıl çevirebilirim?

Bunun olması sizin faydanıza olacaktır. Bu olayı başka bir yöntem ile de yapmak mümkün. Bunun için videonun üzerindeyken sağ tıkladıktan sonra yeniden adlandır seçeneğini tıkladıktan sonra mp4 yerine mp3 yazıldıktan sonra kaydet denilmesi durumunda bu videoyu ses dosyasına çevirdiğini göreceksiniz.

Bu yöntem kullanılsa da pek verim arz etmeyebilir bunun yerine şu yöntemi denemekte fayda vardır. İlk önce VLC media player açınız. VLC media player açıldıktan sonra sol üst kısımda ORTAM diye bir menü bulunmakta.

Bu ORTAM menüsüne tıklanır. Buradaki seçenekler arasında dönüştür kaydet kısmı görülecektir. Dönüştür Kaydet kısmına tıklanılır. Burada ekle deyip videonuzu aktarabilirsiniz. Ya da masa üstünde bulunan dönüştüreceğiniz videonuzu sürükle bırak yöntemiyle de yapabilirsiniz.

Bundan sonra yapacağınız işlem altta DÖNÜŞTÜR KAYDET kısmını tıklamak olacaktır. Açılan pencerede DÖNÜŞTÜR kısmı seçili olması gerekir. Profil kısmında ise Audi MP3 seçilir.

Profil kısmına Audi mp3’ü seçtikten sonra hedef dosya kısmına masa üstünü ismi belirlendikten sonra kaydet denilir. Daha sonraki süreç ise Başlat seçeceği tıklanır.

Artık masa üstünüzde vidounuzdan görüntü arındırılmış olarak ses elde edilmiş olundu.

mp3 dönüştürücü youtube indir nasil yapilir?

Youtube üzerinden hızlı bir şekilde mp3 nasıl indirilir? Yine müzik hayranları tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında. Youtube’dan hızlı ve kolay bir şekilde mp3 indirmek için Youtube’a girilir. Youtube girildikten sonra sağ üst köşede … (üç nokta) tıklanır. Üç nokta tıkladıktan sonra Ayarlar seçilir. Gelinen bölüm uzantılardır. Geliştirici modu aktif etmeyi unutmamak gerekir. Sonda dönüştürmek istediğiniz dosyayı sürükle bırak yöntemiyle Chrome bırakabilirsiniz. Kısa süre zarfında uzantılar bölümüne dosyanızın eklendiğini göreceksiniz. Youtube üzerinden herhangi bir şarkı açabilirsiniz.

Seçtiğiniz şartının indirildiğini göreceksiniz. download demek için tıklayabilirsiniz. Şarkının MP3 olarak indiğini göreceksiniz.