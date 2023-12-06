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Dünya Mozambik'teki salgının yayılma hızı artıyor
Dünya

Mozambik'teki salgının yayılma hızı artıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-06 02:59:00 -
Mozambik'teki salgının yayılma hızı artıyor

Mozambik Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına dair son verileri açıkladı.

Mozambik'in kuzeyindeki salgında son iki haftada 1100 kişide kolera vakası tespit edildiği, 2 kişinin de salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede de salgın riski olduğunun altı çizildi.

Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını nedeniyle şimdiye kadar 153 kişi öldü, 40 binden fazla vaka kaydedildi.

Kaynak: AA

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