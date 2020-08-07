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Aktüel

Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir ay uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 01:25:50 -
Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir ay uzatıldı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzatıldı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, salgınla mücadele çerçevesinde bugün sona erecek OHAL'in yarından itibaren 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Nyusi, bu süre zarfında ülkenin sosyal ve ekonomik faaliyetlerine yönelik çalışmalar başlatıldığını belirterek, 18 Ağustos'tan itibaren okulların yeniden açılacağını kaydetti.

Ülkede toplu etkinlik yasağın devam edeceğini ifade eden Nyusi, "Biliyoruz durum çok ciddi. Bu salgın, yakında bitecek gibi durmuyor, o yüzden bu dönemi idare etmek zorundayız." dedi.

Mozambik'te şimdiye kadar 2 bin 120 Kovid-19 vakası görülürken, 15 kişi virüsten yaşamını yitirdi.







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