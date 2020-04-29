  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mozambik'te bir ayda 129 terörist öldürüldü

2020-04-29 02:25:12 -
Mozambik'te bir ayda 129 terörist öldürüldü

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde güvenlik güçlerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 129 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Mozambik İçişleri Bakanı Amade Miquidade tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin son bir ayda Cabo Delgado vilayetine bağlı Muidumbe, Querimba ve Ibo Island köylerinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 129 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Mozambik'te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan, Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti, aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

Cabo Delgado vilayetine bağlı Muidumbe bölgesindeki Xitaxi köyünde bu ayın başında teröristlerin düzenlediği saldırıda 52 kişi katledilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı