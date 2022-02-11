Mourinho'yu yerin dibine soktu!

Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Juventus'un eski teknik direktörlerinden Luigi Maifredi'nin sert eleştirilerine maruz kaldı.

Serie A'da inişli çıkışlı bir grafik çizen Jose Mourinho yönetimindeki Roma son olarak Inter'e 2-0 yenilerek İtalya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ligde oynadığı son maçta küme düşme bölgesindeki Genoa ile sahasında 0-0 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Jose Mourinho bir kez daha eleştirilerin hedefinde.

1990-91 sezonunda Juventus'u çalıştıran eski İtalyan teknik direktör Luigi Maifredi, Jose Mourinho'nun uzun süredir hiçbir şey kazanamadığını vurguladı ve Portekizli teknik adamın iyi bir antrenör olmadığını savundu.

"Biri ona söylemeli..."

"Jose Mourinho böyle... Her zaman ve yalnızca kendini savunuyor. O bir koç değil, bir organizatör. Inter'i çalıştırdığı günlerden beri aynısını söylüyorum. Aynı zamanda şanslı"

"Olağanüstü bir menajer ama antrenörlüğü bilmiyor. Güçlü oyuncuları varsa onların en iyi performansı göstermesini sağlar. Ancak bir oyuncu grubunu nasıl takım yapacağını bilmiyor"

"Mourinho yıllardır bir gazoz bile kazanamadı. Bir sezonu daha sıfırla kapatmayla karşı karşıya. Biri ona bunu söylemeli"

Mourinho yönetimindeki Roma ne durumda?

Geçen sezon Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho yeni sezon öncesi Roma'ya imza atarak 11 yıl sonra İtalya'ya geri dönmüştü.

Mourinho yönetimindeki Roma, Serie A'da geride kalan 24 hafta sonunda topladığı 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

İtalya Kupası'na çeyrek finalde Inter yenilgisiyle veda eden başkent ekibi Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirmişti. Avrupa'da yoluna devam eden Roma, Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek.