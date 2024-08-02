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Spor Mourinho’nun Cengiz’i gönderme sebebi ortaya çıktı
Spor

Mourinho’nun Cengiz’i gönderme sebebi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 13:03:00 -
Mourinho’nun Cengiz’i gönderme sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, “Savunmaya katkı sağlamıyor” diyerek Cengiz Ünder’i yeni sezon yapılanmasında istemediği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in biletini kesmişti. Portekizli hocanın, yıldız futbolcuyu takımda neden kadroda düşünmediği de ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik direktör için kanat oyuncularının savunma yardımları oldukça elzem.

Cengiz Ünder'in, Jose Mourinho'nun talep ettiği savunma yardımını yapamadığı için gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Jose Mourinho tarafından düşünülmeyen Cengiz Ünder, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arıyor.


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Fenerbahçe forması altında 33 maçta sahaya çıkan Cengiz Ünder, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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