Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken çıkış: ‘Oyuncular eve gitmek istiyor!’
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho maç sonunda galibiyeti değerlendirdi.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Maçın ardından Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.
Mourinho’nun sözleri şöyle:
“İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için”