  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken çıkış: ‘Oyuncular eve gitmek istiyor!’
Spor

Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken çıkış: ‘Oyuncular eve gitmek istiyor!’

Yeniakit Publisher
2024-09-15 19:26:00 - 2024-09-15 19:27:04
Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken çıkış: ‘Oyuncular eve gitmek istiyor!’

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho maç sonunda galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

Mourinho’nun sözleri şöyle:
“İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için”

 

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaraylı futbolcuya hayran kaldı! ‘En iyisi bu dahası gelmez’
Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaraylı futbolcuya hayran kaldı! ‘En iyisi bu dahası gelmez’

Spor

Fenerbahçe’nin efsanesi Galatasaraylı futbolcuya hayran kaldı! ‘En iyisi bu dahası gelmez’

Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Spor

Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

Apar topar bu hamleyi yaptı ve... Kasımpaşa'da Fenerbahçe paniği... Bakalım ne olacak?
Apar topar bu hamleyi yaptı ve... Kasımpaşa'da Fenerbahçe paniği... Bakalım ne olacak?

Spor

Apar topar bu hamleyi yaptı ve... Kasımpaşa'da Fenerbahçe paniği... Bakalım ne olacak?

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 2-0 yenildi
Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 2-0 yenildi

Spor

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 2-0 yenildi

Fenerbahçe’den tarihi galibiyet!
Fenerbahçe’den tarihi galibiyet!

Spor

Fenerbahçe’den tarihi galibiyet!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23