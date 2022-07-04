Mourinho'dan Galatasaray'a jeneriklik gol!
Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken'in Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma ile anlaştığı belirtildi.
Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken'in Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma ile anlaştığı belirtildi.
Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ola Solbakken'den kötü haber geldi.
Kulübü Bodo Glimt ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan ve Galatasaray'la anlaşması an meselesi olan Norveçli futbolcunun menajerinin İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.
Haber 7.com'a göre; Sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülen Solbakken'in düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılacağı belirtilmişti.
Bu iddialar sonrası Norveçli futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Norveç basınından TV 2, Solbakken'in Galatasaray'la anlaşmadığını ve Norveçli futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağını yazdı.
Anlaşmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten TV 2, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin bittiğini belirtti.
Solbakken'in menajeri Bjørn Tore Kvarme transfere dair sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınırken, Bodo Glimt'in Vålerenga ile oynadığı kupa maçı sonrası konuşan Solbakken takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini ifade etti.
Kulübü ile sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Solbakken'in Bodo Glimt'e para kazandırarak ayrılacağı kaydedildi.
Solbakken Bodo Glimt'te görev aldığı 75 karşılaşmada 17 gol atarken 19 da gol pası verdi.
Kadın - Aile
Ender Saraç ile Canan Karatay'ın önerdiği sağlıklı diyet: Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?
Kadın - Aile
Tuvalet ve banyo temizliği nasıl yapılır? Bilmeniz gereken püf noktalar, pratik bilgiler
Kadın - Aile
Yenidoğan konjonktiviti: Bebeklerde ve çocuklarda konjonktivit nedir, belirtileri nelerdir?
Kadın - Aile
En etkili leke giderici maskeler: Cilt lekeleri nasıl çıkar? Cilt beyazlatıcı ve leke giderici maske tarifleri
Kadın - Aile
Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?
Kadın - Aile
Mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir? Pratik bilgiler | Granit zemin nasıl temizlenir?