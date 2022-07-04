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Spor Mourinho'dan Galatasaray'a jeneriklik gol!
Spor

Mourinho'dan Galatasaray'a jeneriklik gol!

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken'in Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma ile anlaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 16:04:00 -
Mourinho'dan Galatasaray'a jeneriklik gol!

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken'in Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma ile anlaştığı belirtildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ola Solbakken'den kötü haber geldi.

Kulübü Bodo Glimt ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan ve Galatasaray'la anlaşması an meselesi olan Norveçli futbolcunun menajerinin İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Haber 7.com'a göre; Sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülen Solbakken'in düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılacağı belirtilmişti.

Bu iddialar sonrası Norveçli futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Norveç basınından TV 2, Solbakken'in Galatasaray'la anlaşmadığını ve Norveçli futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağını yazdı.

Anlaşmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten TV 2, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin bittiğini belirtti.

Solbakken'in menajeri Bjørn Tore Kvarme transfere dair sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınırken, Bodo Glimt'in Vålerenga ile oynadığı kupa maçı sonrası konuşan Solbakken takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini ifade etti.

Kulübü ile sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Solbakken'in Bodo Glimt'e para kazandırarak ayrılacağı kaydedildi.

Solbakken Bodo Glimt'te görev aldığı 75 karşılaşmada 17 gol atarken 19 da gol pası verdi.


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