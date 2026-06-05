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Dünya İran'dan sonra sıra hangi ülkede? Trump açık açık söyledi
Dünya

İran'dan sonra sıra hangi ülkede? Trump açık açık söyledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İran'dan sonra sıra hangi ülkede? Trump açık açık söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika önceliklerinde bir sonraki başlığın Küba olacağını açık sözlerle dile getirdi. İran dosyasının ardından Havana yönetimine odaklanacaklarını söyleyen Trump, yaptırımların rejimi yıkmaya değil, ülkenin daha düzgün yönetilmesine zemin hazırlamayı amaçladığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede Küba’yı açık biçimde bir sonraki başlık olarak işaret etti. İran sürecinin ardından dikkatlerini Havana yönetimine çevireceklerini söyleyen Trump, Washington’ın önümüzdeki dönemde Latin Amerika hattında daha sert ve daha belirgin bir tutum alabileceğinin sinyalini verdi.

Trump’ın “Bir seferde bir şey yapmayı severim. İran’dan sonra Küba’ya bakacağız” sözleri, ABD’nin dış politika önceliklerinde yeni bir eksen kaymasına işaret eden çıkış olarak yorumlandı. Bu açıklama, yalnızca Küba’ya yönelik yeni baskı ihtimalini değil, aynı zamanda Trump’ın dış politikayı etap etap ilerleyen sert müdahale alanları üzerinden kurguladığını da gösterdi.

YAPTIRIMLARIN AMACI SORULDU, CEVAP DİKKAT ÇEKTİ

Trump’a, Küba’ya yönelik yaptırımların rejimin çöküşünü hızlandırmaya dönük olup olmadığı da soruldu. ABD Başkanı bu soruya verdiği yanıtta, doğrudan rejim değişikliği hedefini öne çıkarmaktan kaçındı.

Trump, Washington’ın temel amacının Küba’nın halkını doyurabilen ve düzgün yönetilen bir ülke haline gelmesi olduğunu savundu. Bu ifade, sert mesajların yanında daha kontrollü bir siyasi dil kurulmaya çalışıldığını gösterse de, Küba’ya dönük baskının devam edeceği yönündeki beklentileri azaltmadı.

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