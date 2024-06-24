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Spor Mourinho'dan 25 milyon euroluk yıldız!
Spor

Mourinho'dan 25 milyon euroluk yıldız!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:50:00 -
Mourinho'dan 25 milyon euroluk yıldız!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacak. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği Udinese forması giyen 22 yaşındaki oyuncuya kancayı taktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacak. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği Udinese forması giyen 22 yaşındaki oyuncuya kancayı taktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe’de dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Mourinho'nun istediği oyunculara yöneldi.

GENÇ OYUNCUYU İSTİYOR

Jose Mourinho'nun Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i istediği iddia edildi. 22 yaşındaki Sırp ortayı Juventus ve Napoli de yakından takip ediyor.

25 MİLYON EURO

İtalyan ekibi Udinese, Lazar Samardzic için 25 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi Udinese ile pazarlıklara başladı ve transferde bir adım öne geçti.
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