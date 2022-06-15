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Spor Mourinho, Zeki Çelik'ten vazgeçmiyor
Spor

Mourinho, Zeki Çelik'ten vazgeçmiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma,milli futbolcu Zeki Çelik' i kadrosuna katmakta ısrarlı. Başkent ekibi, Lille forması giyen Çelik için tüm imkanlarını seferber etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 20:17:00 -
Mourinho, Zeki Çelik'ten vazgeçmiyor

Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, Lille kulübü ile pazarlığa oturdu.

Serie A ekibi, yıldız oyuncu için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre ise 25 yaşındaki futbolcu, Roma forması giymeye sıcak bakıyor.

Zeki çelik, 2018 yılından bu yana Lille forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta oynayan Çelik, 3 gol attı.

Çelik, 2020- 2021 sezonunda da takımı ile lig şampiyonluğu yaşadı.

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