  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mourinho, Türk yıldızını istiyor!
Spor

Mourinho, Türk yıldızını istiyor!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin 23 yaşındaki futbolcusuna dev bir talip çıktı. İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcuya İtalyan ekibi Roma talip oldu. Abdülkadir için Sevilla da pusuda.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:07:00 -
Mourinho, Türk yıldızını istiyor!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin 23 yaşındaki futbolcusuna dev bir talip çıktı. İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcuya İtalyan ekibi Roma talip oldu. Abdülkadir için Sevilla da pusuda. 

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Bordo mavililerde, yeni sezon öncesi transfer planlamaları yapılmaya devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Fırtına'nın 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'e Roma talip oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yaz transfer döneminde orta saha bölgesini baştan aşağı değiştirme kararı aldı.

Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İspanyol ekibi Sevilla'nın da Abdülkadir Ömür'ü takip ettiği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.

Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.

 

Benmari yöntemi nedir? Yemekhanelerde gördüğümüz ben mari nedir? Ne işe yarar?
Benmari yöntemi nedir? Yemekhanelerde gördüğümüz ben mari nedir? Ne işe yarar?

Kadın - Aile

Benmari yöntemi nedir? Yemekhanelerde gördüğümüz ben mari nedir? Ne işe yarar?

Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti
Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Aktüel

Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Yaşlanma belirtileri nelerdir? Yaşa göre yaşlanma belirtileri
Yaşlanma belirtileri nelerdir? Yaşa göre yaşlanma belirtileri

Kadın - Aile

Yaşlanma belirtileri nelerdir? Yaşa göre yaşlanma belirtileri

Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi
Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi

Kadın - Aile

Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi

Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları
Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları

Kadın - Aile

Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor
19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor

Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm!
Hamam böceklerine ev yapımı çözüm!

Yaşam

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm!

Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan
Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Kadın - Aile

Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23