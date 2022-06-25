Mourinho, Türk yıldızını istiyor!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin 23 yaşındaki futbolcusuna dev bir talip çıktı. İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcuya İtalyan ekibi Roma talip oldu. Abdülkadir için Sevilla da pusuda.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Bordo mavililerde, yeni sezon öncesi transfer planlamaları yapılmaya devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Fırtına'nın 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'e Roma talip oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yaz transfer döneminde orta saha bölgesini baştan aşağı değiştirme kararı aldı.

Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İspanyol ekibi Sevilla'nın da Abdülkadir Ömür'ü takip ettiği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.

Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.