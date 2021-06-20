Mourinho Beşiktaş’ı istiyor!
Serie A ekiplerinden Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ı da istediğini belirtti.
Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi. Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ın da adını verdi.