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Spor Mourinho Beşiktaş’ı istiyor!
Spor

Mourinho Beşiktaş’ı istiyor!

Serie A ekiplerinden Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ı da istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 10:21:00 -
Mourinho Beşiktaş’ı istiyor!

Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi. Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş'ın da adını verdi.

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Yorumlar

Ulvi

Ne büyük şeref!Heriflerle bir maç oynamak için kırk takla atacak ruh halinin açığa vurumudur bu haber.Bu manşetin Morinho Beşiktaşı istiyor ama bakalım Beşitaş maç yapmak için Romayı istiyormu diye olması lazım.Bu aşağılık kompleksinden ne zaman kurtulacağız?.
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