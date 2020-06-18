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Aktüel

Motosikletten düşüp kafasını kaldırıma çarpan sürücü öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde virajda kontrolünü kaybederek yere düşen ve kafasını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:15:49 -
Motosikletten düşüp kafasını kaldırıma çarpan sürücü öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde virajda kontrolünü kaybederek yere düşen ve kafasını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Dinek Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ömer Kamil Yıldırım (33) idaresindeki 35 JZ 338 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yola savuruldu. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım’ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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