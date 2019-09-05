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Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Kayseri'de trafiğin yoğun olduğu Erciyes Bulvarı'nda yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla hareket ettirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi

05 Eylül 2019 Perşembe 15:55
Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.

Merkez Melikgazi ilçesine Erciyes Bulvarı'nda, yakıtı bittiği öğrenilen motosikleti başka bir motosikletlinin iterek trafikte yol aldıkları anlar görüntülendi.

Motosikletliler, yolda dengelerini ara ara kaybederken bazı şoförlerin korna çalarak uyarmasına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:55
  1. kayseri
  2. motosiklet
  3. tehlikeli yolculuk

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