Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Kayseri'de trafiğin yoğun olduğu Erciyes Bulvarı'nda yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla hareket ettirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi05 Eylül 2019 Perşembe 15:55
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.
Merkez Melikgazi ilçesine Erciyes Bulvarı'nda, yakıtı bittiği öğrenilen motosikleti başka bir motosikletlinin iterek trafikte yol aldıkları anlar görüntülendi.
Motosikletliler, yolda dengelerini ara ara kaybederken bazı şoförlerin korna çalarak uyarmasına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.
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