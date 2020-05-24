Motosikletli iyilikseverler 400'den fazla çocuğun yüzünü güldürdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da motosiklet tutkunu 46 arkadaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukları çeşitli hediyelerle mutlu etti.

37 Riders Motosiklet Kulübü üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla aralarında topladıkları parayla 155'i şehit ve gazilerin evladı olan 411 çocuğu çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin hediyelerini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesine teslim eden kulüp üyeleri, ihtiyaç sahibi 256 çocuğa ise mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ulaştı.

37 Riders Motosiklet Kulübü kurucusu Fatih Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini söyledi.

Kulüp üyelerinin tamamının kampanyaya katıldığına işaret eden Peker, "Koronavirüs ve ramazan nedeniyle sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyoruz. Bunlardan biri Ramazan Bayramı'nda çocuklarımızı sevindirmek. Çocuklarımıza çam sakızı çoban armağanı bir şeyler hediye etmek istedik." dedi.

Kastamonu'nun şehitler diyarı olarak bilindiğini dile getiren Peker, şunları kaydetti:

"Hediye verdiklerimiz arasında şehit ve gazi aileleri var. Onların hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen vefa borcumuzu ödemek, onları hatırlamak adına küçük bayram hediyeleri getirdik. Bu imkanı bize sağladıkları için herkese teşekkür ederiz. Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Ciddi bir destek sağladık."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ise koronavirüs nedeniyle yoğunluk oluşturmamak için şehit ve gazi ailelerinin tamamını derneğe getirmediklerini vurgulayarak, "37 Riders Motosiklet Kulübü duyarlılık göstererek şehit ve gazi çocuklarımıza hediye takdiminde bulundu. Kulübe bu duyarlı davranışı gösterdikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



