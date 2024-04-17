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Yerel Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunladı
Yerel

Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunladı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 07:04:00 -
Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunladı

Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, olay yerinde bulunan 2 aracı silahla ateş açarak kaçtı.

Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki 2 kişi, tabancayla rastgele sağa sola ateş etti.

Ardından şüpheliler, park halindeki 41 YU 112 plakalı hafif ticari araç ile 34 BBE 068 plakalı otomobile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yeri gelen polis ekipleri, 11 boş kovan tespit etti. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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