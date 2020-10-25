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Aktüel Motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi öldü
Aktüel

Motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:29:16 -
Motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinan Saklar'ın (20) kullandığı 07 KB 368 plakalı motosiklet, Bozlar Mahallesi Başpınar mevkisinde sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince kanaldan çıkarılan Saklar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saklar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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