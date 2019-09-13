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Motosikletin savrulup park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasında

Denizli’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 13:15
Motosikletin savrulup park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasında

Denizli’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen 20 MA 143 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ile Behruz Zeyraldını yönetimindeki yabancı uyruklu şahsın kullandığı 20 GD 440 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet Kamil Işık isimli vatandaşa ait park halindeki 42 BAY 67 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından yaralanan Zeyraldını olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma devam ediyor.



"Aracın içinde 5-6 çocuk vardı onlara da bir şeyler olabilirdi”


On saniye önce kendisinin ve çocuklarının kazanın gerçekleştiği yerde olduğunu belirten ve aracı park halinde olmasına rağmen kazaya karışan Kamil Işık ise “Aracım burada park halindeydi aradan çıkan İranlıların kullandığı ticari araba kontrolsüz çıktı. Gelen yabancı uyruklu arkadaş onu göremeyince bir çarpışma oldu. Haliyle motor sürücüsü yere düştü. Yaralıya hemen ambulans çağırdık. Ticari arabanın içinde belki 5-6 çocuk var, aracın içine girdim emniyet kemeri yok sadece seyyar bir oturak yapmışlar onlara da bir şey olabilirdi” dedi.


Öte yandan, yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin park halindeki araca çarpması ve sonrasında yaşanan kargaşa görülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:15
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