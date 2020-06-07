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Ekonomi

Motosiklet ve motorlu araç malzemelerinde gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:29:31 -
Motosiklet ve motorlu araç malzemelerinde gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi

ANKARA (AA) - Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0,15 dolarla 0,80 dolara çıkarıldı.

Daha önce bu oran adet başına 0,08 ile 0,50 dolar olarak uygulanıyordu.


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