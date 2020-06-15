  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:26:21 -
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren caddesinde perşembe pazarı istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Erdoğan Özcan’ın kullandığı 07 JT 634 plakalı motosiklet ile Mithatpaşa caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Özkullukçu’nun kullandığı 07 AJR 863 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan Özcan, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı