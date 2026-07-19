Almanlar inat etti: Galatasaray 40 milyon euro önerdi: Can Uzun için en iyisi
Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç yıldız Can Uzun için yaptığı 40 milyon Euro'luk resmi teklif Alman kulübü tarafından reddedildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç yıldız Can Uzun için yaptığı 40 milyon Euro'luk resmi teklif Alman kulübü tarafından reddedildi.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen genç millî yıldız Can Uzun için dev bir hamle yaptı.
Sarı-kırmızılıların genç hücum oyuncusu için 40 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğu ancak bu teklifin Alman kulübü tarafından geri çevrildiği öğrenildi.
Alman basınının önde gelen spor sitelerinden fussballdaten.de'ye dayandırılan haberlere göre, Eintracht Frankfurt yönetimi Can Uzun’un takımdan ayrılmasına tamamen karşı değil, fakat oyuncunun transferi için şartlarını oldukça ağır tutuyor. Kulübün, masaya oturmak için en az 60 milyon Euro sabit bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.
Can Uzun transferinde Galatasaray yalnız değil. İtalya Serie A'nın dev kulüplerinin de 20 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
AC Milan ve SSC Napoli’nin, transfer şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Eintracht Frankfurt ile resmi temas kurmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Oyuncuyla ilgilenen bir diğer İtalyan ekibi AS Roma’nın ise transferde geride kaldığı ifade ediliyor. Roma'nın Can Uzun’u "satın alma opsiyonlu kiralama" formülüyle kadrosuna katmak istediği, ancak Frankfurt’un net nakit beklentisi nedeniyle bu teklife sıcak bakmadığı ve İtalyan ekibinin şansının düşük olduğu vurgulandı.
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