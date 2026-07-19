Sigara yasağını delen şirketlere ağır ceza: 81 işletmeye kilit vuruldu

Vatandaşlar, şikayette bulunabiliyor! Vatandaşlar, sigara yasağına uymayan iş yeri veya şahısları, İl Sağlık Müdürlüğüne bildirebilirken, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezini (SABİM) 184'ü arayarak şikayette bulunabiliyor. Bu kapsamda İstanbul'da, 2022-2026 döneminde ihbar üzerine toplam 36 bin 509 denetimde bulunuldu. "Sigaradan 8 milyon ölümün 1,2 milyonu pasif duman maruziyetinden" Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Volkan Kara, dumansız hava sahası uygulamasının dünyada Türkiye'nin öncülük yaptığı konulardan biri olduğunu söyledi. İstisnasız bütün kapalı alanları kapsayan bu uygulama sayesinde öldürücülüğü ispatlı tütünün hem vatandaşlara hem de çevreye zarar vermesinin engellenmeye çalışıldığını belirten Kara, "Tütünün, sigaranın dünyaya zarar olarak hesabını yapacak olursak yılda 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. 8 milyon çok büyük bir rakam. Çünkü 3,5 yıl süren pandemide toplamda 7 milyon kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kara, insanlar sigaradan uzaklaştırılabilirse sigara kaynaklı ölümlerin de engellenebileceğinin altını çizerek, "8 milyon ölümün 1,2 milyonu pasif duman maruziyetinden. Yani kendisi sigara içmeyip dumana maruz kalan insanların hayatlarını kaybetmesi. İşte dumansız hava sahasının önemli konularından biri de bu." dedi. Kapalı alanlarda sigara ve dumanın olmamasının, sigara kullanmayan kişilerin sağlığını korumakla ilgili çok önemli bir davranış olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti: "Peki sadece dumana maruz kaldığında mı insanların sağlığı tehlikeye giriyor? Maalesef hayır. Sigara içilen, duman teneffüs edilen ortamlarda zararlı madde, partikül ve gazların 3 ila 6 ay boyunca asılı kaldığı, ortama nüfuz ettiği ve bu dönemde kullanılmaya devam edilen ortama girip çıkan insanların hayatını tehlikeye attığını biliyoruz. Bu nedenle dumansız hava sahasının en önemli koruyuculuğu, sigara kullanmayan kişilerin hayatını korumak. Peki dumansız hava sahası bunun dışında bize ne sağlıyor? Bir kere toplumda, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve bütün otorite, sigara içmenin görünebilir olduğunu ortadan kaldırmak zorundayız. Çocuklar, gençler, çevrelerinde sigara içmeyi normal algılayacak her maruziyetten maalesef olumsuz etkileniyor. Bu nedenle kapalı alanlarda, topluma açık alanlarda, daha doğrusu belirlenen yerler dışında sigara içmenin önüne geçmemiz gerekiyor."