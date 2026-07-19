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Dünya ABD askerleri ölmüştü! Yeni hava saldırısı başlattılar
Dünya

ABD askerleri ölmüştü! Yeni hava saldırısı başlattılar

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD askerleri ölmüştü! Yeni hava saldırısı başlattılar

ABD ordusu, Ürdün’de 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırılara karşılık vermek amacıyla İran’a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğine yönelik tehditleri azaltmayı hedeflediği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından İran’a yönelik yeni hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıların ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.

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