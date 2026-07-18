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Spor Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'in antrenman yapacağı sahaya yıldırım düştü
Spor

Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'in antrenman yapacağı sahaya yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
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Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'in antrenman yapacağı sahaya yıldırım düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki fırtına, Dünya Kupası'nda finale hazırlanan İspanya ve Arjantin'in antrenman yapmasına engel oldu. Arjantin'in antrenman yapacağı sahaya yıldırım düştü.

New York'ta etkili olan fırtına, 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesi İspanya ve Arjantin'in antrenman planlarını olumsuz etkiledi.

İspanya'nın sabah antrenmanı iptal edilirken, Arjantin'in çalışması 2,5 saat gecikti ve sahasına yıldırım düştü.

ABD'nin New York kentinde etkili olan fırtına İspanya ve Arjantin'in hazırlıklarını olumsuz etkiledi.

 

ANTRENMAN PROGRAMLARINI DEĞİŞTİRDİLER

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlıklarını sürdüren İspanya ve Arjantin, antrenman planlamalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

SAHAYA YILDIRIM DÜŞTÜ

İspanya'nın TSİ 18.00'de başlaması planlanan sabah antrenmanı fırtına nedeniyle iptal edildi.

Arjantin'in TSİ 17.00'deki antrenmanı ise 2,5 saat ertelendikten sonra yapılabildi. Bu arada Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya sağanak devam ederken yıldırım düştü.

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