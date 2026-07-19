Sarı gelinde beklenti büyük

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde başı çeken Edirne'de, son yağışlar Trakya'nın "sarı gelini" olarak bilinen ayçiçeğine adeta can suyu oldu. Geçtiğimiz yıl kuraklığın gölgesinde verim kaybı yaşayan üretici, bu yıl tarlaları sarıya bürüyen ayçiçeğiyle yeniden umutlandı. Son iki yıldır kuraklığın etkisini derinden hisseden Edirne'de, mevsiminde gelen yağışlar hem toprağı hem de üreticiyi rahatlattı. Özellikle çiçeklenme ve dane yapma dönemine denk gelen sağanaklar, ayçiçeğinin gelişimini olumlu etkilerken Trakya'nın dört bir yanında uzanan sarı tarlalar da bereketin habercisi oldu.