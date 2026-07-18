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Gündem Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek
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Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

Yeniakit Publisher
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Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan eski danışmanı Hasan Uzunyayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin kira giderlerine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinin kira giderleri üzerinden başlayan tartışmalara, Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı Hasan Uzunyayla da dahil oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Uzunyayla, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

 

KİRA GİDERLERİNİ BİR İŞ İNSANININ KARŞILADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Ankara'daki çalışma ofisinin giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını açıklamış, ancak söz konusu kişinin ismini paylaşmayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın kamuoyunda tartışma yaratması üzerine Kılıçdaroğlu, uzun yıllar kamu görevinde bulunduğunu ve mal varlığını daha önce şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurduğunu ifade etmişti.

'NASIL ALDIN DİYEMİYORLAR, NASIL KİRALARSIN DİYORLAR'

Kılıçdaroğlu'nun ofisinin finansmanına ilişkin eleştirilerin haksız olduğunu savunan Hasan Uzunyayla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 yıl ülkenin en büyük bütçeli kamu kurumunda en üst düzey bürokratlık, 20 sene milletvekilliği, 13 yıl genel başkanlık yapmış adama 'kirayı nasıl ödüyorsun' diyorlar. 'Nasıl aldın' diyemiyorlar, 'nasıl kiralarsın' diyorlar." dedi.

 

'MALI MÜLKÜ OLMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLEN TEK SİYASETÇİ'

Eski CHP liderinin dürüstlüğüne dikkat çeken Uzunyayla, "Siz bu kadar kirliliğin içinde kendinize ait bir ofis alamayacak kadar namuslu kalmayı nasıl başardınız? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çalıp çırpıp kendisine plazalar almamış." diye konuştu.

Türkiye'deki siyasi iklime vurgu yapan Uzunyayla, "Ne garip bir durum; Türkiye'de malı mülkü olmadığı için eleştirilen tek siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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