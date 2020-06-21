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Aktüel

Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:03:59 -
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner Y. idaresindeki motosiklet sürücüsü öğrenilemeyen 41 PG 686 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Soner Y. ve Salih Eren T. Yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine de yapılan yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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