Motosiklet hırsızı 2 çocuk tutuklandı Nevşehir Bekdik mahallesi TOKİ 2.

Nevşehir Bekdik mahallesi TOKİ 2.etapta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak 2 çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatıldı. 350 Evler mahallesinde devriye gezen bekçilerin durumundan şüphelenmesi üzerine durdurulan Ç.K. ve C.P. yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken yaşları küçük olan Ç.K. ve C.P. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarakNevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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