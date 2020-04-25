  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kütahya’da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-25 20:32:07 -
Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kütahya’da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Kütahya-Çavrarhisar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Bayram Tunç’un (40) yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücü Adil Bayram Tunç ile motosiklette bulunan Volkan Türk’ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı