Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar düştü? Hangi araca ne kada MTV ödenecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2021 oranları belli oldu! MTV oranı düştü mü? Araç sahipleri tarafından 2021 MTV ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen %9,11 oranında artacak. Bu doğrultuda 2021 MTV de belli oldu. Peki, 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? İşte MTV 2021 ücretleri..
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.
MTV oranı ne kadar düştü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.
İlgili Cumhurbaşkanı Kararının Ekinde şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."