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Ekonomi

Motorlu Taşıt vergisi (MTV) ne kadar? Hangi aracın ne kadar vergisi var?

Bazı vatandaşlar arabası olmadığından dert yanarken araç sahibi sürücüler ise sahibi olduğu araçların vergilerinden dertli. Araç sahiplerinin ödemek zorunda oldukları Motorlu Taşıt vergisi (MTV) ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki Motorlu Taşıt vergisi (MTV) ne kadar? Hangi aracın ne kadar vergisi var?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:27:00 - 2020-07-06 16:33:43
Motorlu Taşıt vergisi (MTV) ne kadar? Hangi aracın ne kadar vergisi var?

Araç sahipleri, MTV ikinci taksit ödemelerinin yapılmaya başlandığı Temmuz ayı ile birlikte kaç para ödeyeceklerini araştırıyor. MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

Hangi aracın ne kadar vergisi var?

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıt Vergisi nasıl sorgulanır?

MTV ödemeleri yılda iki kez olarak uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemeleri elektronik ortamda ödenebiliyor. MTV ödemelerini e-Devlet aracılığıyla ya da GİB internet sitesi üzerinden sorgulama ve ödemeniz mümkün.

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