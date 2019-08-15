Motorlarıyla 3 bin metreye tırmanıp Türk Bayrağını yenilediler

Kumluca Enduro Motor Sporları Kulübü üyeleri Batı Torosların Akdağ mevki, Uyluk Tepesine geçen yıl dikilen bayrağı yeniledi. Şaban Dede, "Zaman zaman motorlarımızı iterek bu dağa çıktık ama bayrağımızın 3 bin 24 rakımında dalgalanması tüm yorgunluğumuzu unutturdu" dedi.

Kumluca Enduro Motor Sporları Kulübü Üyeleri, Kaş ilçesi sınırları içinde, Gömbe Mahallesine yakın Batı Torosların Akdağ mevkindeki Uyluk Tepesine geçen yıl diktikleri bayrağı değiştirdiler. Zorlu yamaçlardan motorlarla çıkan motorcular, 3 bin 24 rakımındaki Akdağ, Uyluk Tepesine bayrak dikmenin sevincini yaşadılar.

Duygularını aktaran Kumluca Enduro Motor Sporları Kulübü üyesi Şaban Dede, Batı Torosların en yüksek ikinci dağı Akdağ mevki Uyluk tepesinde geçen yıl dikilen bayrağı yenilediklerini belirtti. Bayrağımızı 3 bin 24 metre yüksekliğe dikebildiklerini ifade eden Dede, "Gönlümüz daha yükseklere dikebilmeyi diliyor ama şimdilik bu yüksekliğe gücümüz yetti. İnsanlar bu dağa yürüyerek çıkmakta zorlanıyor. Biz zaman zaman motorlarımızı iterek bu dağa çıktık ama bayrağımızın 3 bin 24 rakımında dalgalanması tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Tüm motorcu arkadaşlarımıza ve bizlere o dağlarda destek veren çoban ağabeyimiz Veli Topaloğlu ve ailesine teşekkür ediyoruz. Bayrak sevgisi imandandır düsturu ile bayrağımızı bu noktada dalgalandırarak tarih yazdık” dedi.