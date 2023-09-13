  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar kuru yükselişte! Ekonomide piyasalar için OVP etkileri: Türkiye'ye nakit girişi artıracak!

Türkiye’nin roket, füze ve mühimmat alanlarında en önemli şirketi Roketsan, Birleşik Krallık'ın kapılarını DSEI 2023 ile aralayacak

12 Eylül'ün yıldönümünde Kenan Evren'in mezarında protesto: Kenan Evren'e lanet okudu

VW CEO'sundan çarpıcı tahmin: Almanlar, Çinliler rekabet ederken sıkı çalışmak zorundalar diyerek duyurdu

İBB'yi üzecek 'kuver' ücreti kararı

Türkiye'nin füzeleri görücüye çıkıyor! Bir ülkeden ortaklık teklifi alabiliriz

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Yunanistan'da araca silahlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yunanistan şokta! 'Almanlar bizi Türkiye konusunda sırtımızdan bıçakladı' diyerek duyurdular

Putin zehir gibi sözler söyledi: Kiev hazırsa bunu ABD yerine kendisi söylesin! Ruble değil dolar ile ödemede sorun
Ekonomi Motorinin litresi 40 lirayı aştı
Ekonomi

Motorinin litresi 40 lirayı aştı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 02:52:00 -
Motorinin litresi 40 lirayı aştı

Bu gece motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk artış sonrası motorinin fiyatı 40 lirayı aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, son dönemde üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklendi. Motorine gelmesi beklenen 2 lira 3 kuruşluk zam pompaya da yansıdı.

Motorin 40 lirayı aştı

Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Fiyat 4 ayda 2 kattan fazla arttı

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23