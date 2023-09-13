Motorinin litresi 40 lirayı aştı
Bu gece motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk artış sonrası motorinin fiyatı 40 lirayı aştı.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, son dönemde üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklendi. Motorine gelmesi beklenen 2 lira 3 kuruşluk zam pompaya da yansıdı.
Motorin 40 lirayı aştı
Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.
Fiyat 4 ayda 2 kattan fazla arttı
Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.