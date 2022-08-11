Motorine zam yapıldı
Dün motorine gelen 1 liralık indirim sonrası bugün de 82 kuruş zam yapıldı.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 1 liralık indirimin ardından bu gece de zam geldi. Motorinin fiyatı 81 kuruş arttı.
Motorinin litresi ne kadar oldu?
Zammın ardından İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 23 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 36 kuruşa çıktı.