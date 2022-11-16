Motorine indirim - son dakika: Bu gece benzine indirim: Motorin indirim var mı? Akaryakıt indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi?

İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları için yeni indirim geldi. Ülkemiz ve Dünyada Petrol fiyatları Çin'deki talep kaygılarıyla düştü, Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları 16 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ne oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Petrol ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları son dönemde daha çok petrol fiyatları ile şekilleniyor. Bunun nedeni Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi sonrası döviz kurlarındaki oynaklığın azalması olarak görülüyor.

Ukrayna savaşı ile birlikte rekor seviyelere ulaşan brent petrol, benzin ve motorin fiyatlarını da direkt olarak etkiledi. Savaşın başladığı günden bu yana bir zamlanıp bir düşürülen akaryakıt fiyatları, son olarak dün gelen 1,56 TL’lik motorin indirimi ile duyuruldu. İndirim haberine bağlı olarak da Gaziantep, İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm illerde geçerli olan pompa fiyatları güncellendi.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatında 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirim yapılmıştı.

MAZOT FİYATI İÇİN 1,56 TL İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları için düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,21 DOLAR.

Güne 92,53 Dolar ile başlayan Brent Petrol, saat 23:46 itibarıyla %0,58 artışla 93,68 Dolar'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 91,57 Dolar, en yüksek 96,95 Dolar seviyelerini gören Brent Petrol, günü 93,69 Dolar seviyesinde kapattı.

Brent Petrol, 19.10.2022 tarihinde 88,77 Dolar ile son bir ayın en düşük, 07.11.2022 tarihinde ise 99,55 Dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FED FAİZ KARARI PİYASALARDA ETKİLİ OLUYOR

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Dolar Endeksi 3 ayın en düşük seviyesi olan 106,08'e kadar geriledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

SIFIR VAKA POLİTİKASINDAKİ YUMUŞAMA DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Motorin indirimi sonrası bir indirim de benzin fiyatı.

İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI

İstanbul 22,68 TL

Ankara 22,84 TL

İzmir 22,83 TL

77 kuruşluk indirim sonrası benzin fiyatları il il yeniden belirlenecek.

BENZİN FİYATI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Ankara 22,84 TL

İzmir 22,83 TL

MAZOT FİYATI

İstanbul 24,79 TL

Ankara 24,92 TL

İzmir 24,94 TL

16 KASIM 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG

Ankara: 10,79 TL

Gaziantep 10,7 TL

İzmir LPG: 10,54 TL

İstanbul Anadolu LPG: 10,54 TL

İstanbul Avrupa LPG: 10,8 TL

LPG fiyatları

İlçeARNAVUTKÖY KDV(KDV'li) Kurşunsuz Benzin 9522.68 TL/LT

İlçeAVCILAR KDV(KDV'li) Kurşunsuz Benzin 9522.68 TL/LT

İlçeBAĞCILAR KDV(KDV'li) Kurşunsuz Benzin 9522.68 TL/LT

Brent Petrol Nedir?

Forex piyasasında sıkça kullanılan yatırım araçlarından biri olan Brent petrol, rafineriler tarafından kullanılan üç petrol türünden biridir; diğerleri ise WTI ve Umman’dır.