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Ekonomi Motorine indirim geliyor
Ekonomi

Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından motorin fiyatlarına 30 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:21:00 -
Motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden Brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü. Petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyordu.

Motorine indirim

Akaryakıt fiyatlarına ilk indirim haberi geldi. Gelen son dakika bilgisine göre yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Çin etkisi

Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

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