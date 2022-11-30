Motorine bir indirim daha geldi! İşte güncel fiyatlar

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 1 haftada 5. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 58 kuruş düştü.

İşte motorinin güncel fiyatı

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa geriledi.

İndirimler peşpeşe geldi

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde ise motorine 82 kuruş indirim gelmişti.

Akaryakıt fiyatı nasıl ortaya çıkarılıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS fiyat açıklamıyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.