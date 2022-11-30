Motorine bir indirim daha geldi! İşte güncel fiyatlar
Son 1 haftada 5 kez değişen akaryakıt fiyatları bu gece de değişti. Gece yarısından itibaren motorinin litresine 58 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa, İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 65 kuruşa düştü.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 1 haftada 5. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 58 kuruş düştü.
İşte motorinin güncel fiyatı
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa geriledi.
İndirimler peşpeşe geldi
23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde ise motorine 82 kuruş indirim gelmişti.
Akaryakıt fiyatı nasıl ortaya çıkarılıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
EPGİS fiyat açıklamıyor
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Son dakika 26 Kasım Cumartesi 2022: Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları son gelişmeler: İndirim, zam ve güncel akaryakıt fiyatları! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi
Akaryakıt fiyatlar değişti! Motorine bir indirim geldi: Son dakika 28 Kasım Pazartesi 2022: Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel İstanbul, Ankara, İzmir!
Ekonomi
Dolar kaç TL, ne kadar? Altın düştü, dolar yükseldi akaryakıt fiyatlarını etkiledi: 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?