Motorine bir dev indirim daha! Bu gece yarısından itibaren...

Ukrayna-Rusya savaşında tansiyonun düşmesinin ardından hem brent petrol fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüş yaşandı. Bu durum akaryakıt sektörüne indirim olarak yansıdı. Sektör kaynakları tarafından edinilen bilgiye göre, motorine bu gece yarısından itibaren 88 kuruşluk bir indirim yapılacak.