Motorine bir dev indirim daha! Bu gece yarısından itibaren...
Ukrayna-Rusya savaşında tansiyonun düşmesinin ardından hem brent petrol fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüş yaşandı. Bu durum akaryakıt sektörüne indirim olarak yansıdı. Sektör kaynakları tarafından edinilen bilgiye göre, motorine bu gece yarısından itibaren 88 kuruşluk bir indirim yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zam fırtınası sonrası şimdi de indirimler yaşanıyor. Sektör kaynakları bu gece motorin fiyatlarına indirim geleceğini duyurdu.
Rusya- Ukrayna savaşı ve dolar kurundaki dalgalanma sonrası gelen zamlarla sürücülere zor zamanlar yaşatan, akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam 1 lira 50 kuruş indirim gelen ve pompa fiyatlarına yansıyan motorine bir indirim daha geleceği öne sürüldü.
Motorine 88 kuruş indirim
Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle 133 dolara fırlayan Brent petrol 108 dolara gerilemesi sonrası motorin fiyatlarında indirim furyası yaşanıyor. Bu veriler çerçevesinde bu gece yarısı motorine 88 kuruş indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin gelmesi halinde motorinin litresi 21 TL 34 kuruş olacak.