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Ekonomi Motorine 2 kuruş indirim geldi
Ekonomi

Motorine 2 kuruş indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 kuruş indirim geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:52:00 - 2020-11-19 17:00:49
Motorine 2 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.

Motorinin litresi ne kadar olacak?

Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

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