Motorine 2 kuruş indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 kuruş indirim geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.
Motorinin litresi ne kadar olacak?
Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.