Motorine 17 kuruşluk zam! Pompaya yansıyacak mı? EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; motorine 17 kuruşluk bir zam yapıldı.Artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre dizel yakıta (motorin) 17 kuruşluk bir zam yapıldı. Yapılan 17 kuruşluk zam ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarında bir değişiklik meydana gelmeyecek. EPGİS’in paylaşımı şu şekilde; Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 07/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 17 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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