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Motorinde 16 kuruş indirim

3 kuruşluk kısmı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak şekilde motorinin litre fiyatında 13 kuruş indirim yapıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:59
Motorinde 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında 16 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansırken kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir’de 6,56 liradan 6,43 liraya indi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:59
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Motorinin litre fiyatı
  5. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)
  6. ÖTV geliri
  7. eşel mobil sistemi
  8. Motorinin litresi
  9. motorinde indirim

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