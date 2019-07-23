Motorinde 16 kuruş indirim 3 kuruşluk kısmı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak şekilde motorinin litre fiyatında 13 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatında 16 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansırken kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir’de 6,56 liradan 6,43 liraya indi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.