Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugünden geçerli olmak üzere Ankara’da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,14 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5,81 liradan 6,01 liraya, İzmir’de 5,81 liradan 6,01 liraya yükseldi. Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,11 liradan 6,27 liraya, İstanbul’da 6,09 liradan 6,25 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,25 liraya çıktı.