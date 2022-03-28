Motorin ve benzine çok büyük indirim geliyor!

Petrol fiyatları 120 doların üstüne çıkınca motorin ve benzin fiyatları da alıp başını gitmişti. En son yapılan zamla motorinin fiyatı 25 liraya dayanmıştı. Yeni haftada benzin ve motorin için indirim ihtimali belirdi. Zira petrol fiyatları düştü. Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00'da 113 dolara kadar indi. Petrol fiyatlarındaki düşüş gün içinde de devam etti. Brent petrolün varil fiyatı saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar geriledi. Bugün petrol fiyatlarında yüzde 4'ü aşan bir kayıp oluştu.

Petrolün varil fiyatının 120 dolardan 108 dolara gerilemesi ile birlikte vatandaşın gözü kulağı motorin ve benzin için yapılacak indirime döndü. Mart ayındaki petrol rakamları göz önüne alındığında motorin fiyatlarında 5 lira civarında bir indirim olması gerekiyor. Petrolün varili 110 dolarken motorin ve benzinin litresi 17 liraydı.

Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu. Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi. Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.