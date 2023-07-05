  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalya'dan Türkiye'yi zora sokacak VAR kararı! Mehmet Büyükekşi işte şimdi yandı

Rusya, İHA saldırısı için ABD ve NATO'yu işaret etti

Mobilya devi iflas etti! 72 mağazayı apar topar kapatacaklar

Doğu Türkistan için eylem çağrısı

Türk savunma sanayii şirketi satıldı! Bakın kim satın aldı

Emekli Kurmay Albay 'AK Parti içinden bilgi aldım' dedi ve duyurdu: Milyonlara 8 bin lira verilecek

Dünya satın almak için sıraya girmişti! ATAK-2 pervanesinin ağırlığı duyanları şok etti

8 Temmuz Cumartesi geliyor! İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da yaşayanlar aman dikkat

Fransızlar Türk İHA'sına rakip olarak çıkardılar! Aramızda tamı tamına 10 yıl var

İsyan bayrağını açan Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı için destekleyeceği ismi açıkladı
Ekonomi Motorin ve benzinden zammından sonra LPG’ye indirim!
Ekonomi

Motorin ve benzinden zammından sonra LPG’ye indirim!

Yeniakit Publisher
2023-07-05 10:20:00 -
Motorin ve benzinden zammından sonra LPG’ye indirim!

Salı günü benzine yapılan 2 lira 11 kuruşluk zam sonrası motorine de bu gece yarısından itibaren geçerli 87 kuruş zam yansıtıldı. Bu zam haberlerinin ardından LPG’ye de indirim kesinleşti.

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün (4 Temmuz) itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansımıştı.

MOTORINE ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek.  Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23