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Yaşam Motorcular arasında izleyenlerin içini ısıtan diyalog! 'Abi sen bu sebeple cennete girersin'
Yaşam

Motorcular arasında izleyenlerin içini ısıtan diyalog! 'Abi sen bu sebeple cennete girersin'

Eskişehir'de yakıtı bitip yolda kalan motorlular arasındaki sıcak diyalog izleyenlerin içini ısıttı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 23:44:00 - 2022-03-20 00:43:50

 Yeniakit.com.tr 

Eskişehir'de yakıtı biten bir motosiklet sürücüsü yolda kaldı. Sürücünün imdadına bir başka motosikletli yetişti.

Yardımsever motorcu yolda kalan sürücüye elindeki pet şişe ile yakıt takviyesi yaparken, yanlarına bir başka motosikletli geldi.

İzleyenlerin içini ısıtan diyalog!

Aynı kişinin daha önceden kendisine de yardımcı olduğunu belirten sürücü, yardımseverliğin önemine vurgu yaptı. "Abi sen bu sebeple cennete gidersin." dedi.

Motosikletliler arasında sıcak diyalog izleyenlerin içini ısıtttı.

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