Motorcu arabanın aynasını kırdı! Kaçarken öndeki araca çarpıp takla attı
TEM otoyolunda bir motosiklet kazası yaşandı. Motosiklet sürücüsü tartıştığı başka bir aracın aynasını kırarken, hızını alamayıp öndeki araca çarptı. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir motosikletli yol üzerinde tartışma yaşadığı başka bir aracın yan aynasını kırma teşebbüsünde bulundu.
Aynayı kırdıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öndeki ticari taksiye arkadan vurdu.
Sürücü, vurmanın etkisi ile arka tekeri havalanan motosiklet üzerinden kafa üstü yere düştü. Sürücü sendeleyerek yol kenarına geçerken o anlar başka bir aracın yol kamerasında böyle görüntülendi.