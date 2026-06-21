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Yerel Motokurye - esnaf savaşında yumruklar konuştu
Yerel

Motokurye - esnaf savaşında yumruklar konuştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında çıkan kavga, güvenlik kamerası ve amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydanda başlayan gerginlik hastanede de devam ederken, olayla ilgili toplam 10 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleri ile çalıştıkları motokuryeler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 5 motokurye hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak taraflar arasındaki husumet hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları kontrol altına aldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alınırken, toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, meydanda yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırmak için yoğun çaba harcadığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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